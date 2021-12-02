США и ЕС ввели новые санкции против Белоруссии

В европейском списке - 166 физических лиц и 15 организаций

Пятый пакет санкций против Белоруссии утвердил 2 декабря Совет Евросоюза. В Брюсселе заявляют, что это ответ на миграционный кризис, в котором европейские политики обвиняют Минск.

Свой вклад в рестрикции в отношении Белоруссии внесли и США. Минфин сообщил, что в санкционный список внесены 20 физических и 12 юридических лиц. В перечень попал, в частности, сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко. Кроме того, американским гражданам запрещены операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии.

В европейский черный список вошли около 25 физических и юридических лиц. В число 11 предприятий, которые, по мнению чиновников ЕС, занимались переброской мигрантов к польской границе, попала авиакомпания "Белавиа". Всего же в санкционном перечне в отношении Белоруссии - 166 физических лиц и 15 организаций.

В Минске к новости отнеслись спокойно. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее заявил, что белорусская экономика успешно справляется с этим давлением, передает ТАСС.

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