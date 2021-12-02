В здании ООН в Нью-Йорке объявлено об угрозе безопасности

Служба безопасности просит персонал и делегатов оставаться на местах

Служба безопасности в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке просит персонал и делегатов оставаться на местах. Просьбу объяснили "полицейской активностью" рядом со зданием - на 1-й авеню между 42-й и 43-й улицами.

"Просим всех сотрудников и делегатов штаб-квартиры ООН оставаться на местах", - отмечается в заявлении службы безопасности.

Как сообщил журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, на месте работают сотрудники нью-йоркской полиции. По его словам, которые приводит ТАСС, угроза безопасности пока сохраняется.

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