Тревогу в штаб-квартире ООН объявили из-за вооруженного мужчины

Над зоной оцепления летает полицейский вертолет

Тревогу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявили из-за вооруженного мужчины. Служба безопасности просит сотрудников организации и делегатов оставаться на местах.

Как сообщает корреспондент агентства РИА Новости, над зоной, оцепленной полицией, летает вертолет. Полицейские пока не приближаются к мужчине, который ходит вдоль ограды здания ООН.

По последним данным, мужчина вооружен дробовиком. В полиции заявили, что эксперты пытаются вступить с ним в диалог. Прессу оттеснили на квартал от места происшествия, появились саперы с собаками.

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