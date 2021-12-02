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Тревогу в штаб-квартире ООН объявили из-за вооруженного мужчины

20:43
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Над зоной оцепления летает полицейский вертолет

Тревогу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявили из-за вооруженного мужчины. Служба безопасности просит сотрудников организации и делегатов оставаться на местах.

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Как сообщает корреспондент агентства РИА Новости, над зоной, оцепленной полицией, летает вертолет. Полицейские пока не приближаются к мужчине, который ходит вдоль ограды здания ООН.

По последним данным, мужчина вооружен дробовиком. В полиции заявили, что эксперты пытаются вступить с ним в диалог. Прессу оттеснили на квартал от места происшествия, появились саперы с собаками.

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