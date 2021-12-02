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Кризис США и гонка вооружений: Saxo Bank дал "безумный" прогноз на 2022 год

21:34
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Мир ожидает экономическая революция

В мире растет напряжение, справиться с которым нынешняя система не способна. Революция неизбежна, вопрос только в том, когда и как она произойдет, утверждают скандинавские аналитики. Традиционный "безумный" прогноз на 2022 год опубликовал Saxo Bank.
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"Если нынешняя система должна измениться, но не может, революция — единственный путь вперед", — заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Он пояснил, что под революцией подразумевается не свержение правительств, а масштабные перемены во всем мире.

Соединенным Штатам аналитики предсказывают кризис – как политический, так и экономический. Противоречия между республиканцами и демократами критически обострятся после ноябрьских выборов в конгресс, это приведет к полномасштабному конституционному кризису. Что же касается экономики, то к концу 2022 года спрос на рабочую силу в США намного превысит предложение - многие из тех, кто потерял работу во время пандемии и жил на пособия, не захотят отказаться от них ради прежних низких зарплат.

Важнейшим потрясением 2022 года, по мнению экспертов, станет начало новой холодной войны и гонка гиперзвуковых вооружений. Главными соперниками, с точки зрения аналитиков, станут США и Китай. К ним присоединятся другие игроки - в том числе Россия, Индия, Израиль и Евросоюз.

Хорошая новость - прорыв в области генетики. Ученые научатся так редактировать геном, что продолжительность жизни увеличится на 25 лет. Правда, в результате Земля столкнется с проблемой перенаселения.

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