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Пригожин назвал кандидата на место Градского в шоу "Голос"

21:53
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Но до конца сезона сажать кого-либо в кресло мэтра не стоит

Сажать кого-либо в кресло на шоу "Голос" на место Александра Градского  до конца этого сезона не стоит, считает Иосиф Пригожин. По мнению продюсера, заменить мэтра в этом проекте в качестве наставника может только один человек.

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 "Если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна Долина. Я вижу либо никого, либо Ларису Долину. Это мое мнение", — сказал Пригожин в беседе с Life.

По мнению продюсера, в этом сезоне шоу "Голос" должны остаться трое наставников. И в их команды распределить конкурсантов, отобранных Градским. Пригожин считает такой выход самым честным.

Композитор и исполнитель, народный артист России Александр Градский в сентябре переболел коронавирусом. Он вылечился, но здоровье его было подорвано. В последних числах ноября 72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт, 28 ноября он скончался.

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