Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН

Опасности для сотрудников организации нет
Полиция Нью-Йорка сообщила о задержании человека с дробовиком возле штаб-квартиры ООН. Опасности для сотрудников всемирной организации и делегатов нет.
Ранее стражи порядка оцепили район вокруг здания ООН. Вооруженный дробовиком мужчина прогуливался вдоль ограды штаб-квартиры, на контакт с полицейскими не шел и угрожал покончить с собой, передает РИА Новости.
В ООН заявили, что человек никак не связан с организацией. Мотивы его действий пока выяснить не удалось. Сотрудникам из-за объявленной угрозы безопасности пришлось в течение нескольких часов не покидать своих кабинетов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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