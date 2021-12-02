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Полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН

22:08
  • четверг
  • 02 декабря 2021

Опасности для сотрудников организации нет

Полиция Нью-Йорка сообщила о задержании человека с дробовиком возле штаб-квартиры ООН. Опасности для сотрудников всемирной организации и делегатов нет.

Тревогу в штаб-квартире ООН объявили из-за вооруженного мужчины
В здании ООН в Нью-Йорке объявлено об угрозе безопасности

Ранее стражи порядка оцепили район вокруг здания ООН. Вооруженный дробовиком мужчина прогуливался вдоль ограды штаб-квартиры, на контакт с полицейскими не шел и угрожал покончить с собой, передает РИА Новости.

В ООН заявили, что человек никак не связан с организацией. Мотивы его действий пока выяснить не удалось. Сотрудникам из-за объявленной угрозы безопасности пришлось в течение нескольких часов не покидать своих кабинетов.

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