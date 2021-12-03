Глава РФПИ объяснил задержку в признании "Спутника V" ВОЗ

Эффективность и безопасность препарата были подтверждены

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объяснил бюрократией тот факт, что разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" до сих пор не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

"В Министерстве здравоохранения России поддерживают очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ, и, как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу", - отметил глава РФПИ в интервью La Nación.

Эффективность и безопасность препарата были подтверждены, напомнил Дмитриев. Высокие результаты показали как клинические испытания, так и применение вакцины на практике.

"Спутник V" - первая в мире официально зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат одобрен в 71 стране.

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