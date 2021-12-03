ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США заявили, что Украина "добровольно отдала Крым"

08:54
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Киеву мешают коррупция и некомпетентность

Бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн написал в статье для Newsweek, что в 2014 году Украина добровольно отдала Крым России.
МИД: НАТО превращает Украину в плацдарм противостояния с Россией

"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот", - говорится в материале.

Коэн добавил, что мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы" коррупция и некомпетентность. По мнению аналитика, сейчас Россия "усиливает давление" на Украину - в том числе энергетическое.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, вопрос принадлежности региона навсегда закрыт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.