Киеву мешают коррупция и некомпетентность

Бывший советник в Конгрессе США Ариэль Коэн написал в статье для Newsweek, что в 2014 году Украина добровольно отдала Крым России.

"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот", - говорится в материале.

Коэн добавил, что мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы" коррупция и некомпетентность. По мнению аналитика, сейчас Россия "усиливает давление" на Украину - в том числе энергетическое.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, вопрос принадлежности региона навсегда закрыт.

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