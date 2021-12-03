Одна из стран НАТО выступила против войск альянса вблизи России

Так будет лучше для безопасности всего региона

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения войск НАТО около границ России.

"Будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами - с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно", - отметила глава МИД в беседе с VG.

Витфельдт добавила, что будет обсуждать эту тему с США и Великобританией.

"В норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, в настоящее время присутствие американских военных около границы с Россией не больше, чем в другие периоды "послевоенной эпохи".

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