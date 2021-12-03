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Одна из стран НАТО выступила против войск альянса вблизи России

09:07
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Так будет лучше для безопасности всего региона

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения войск НАТО около границ России.
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"Будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами - с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно", - отметила глава МИД в беседе с VG.

Витфельдт добавила, что будет обсуждать эту тему с США и Великобританией.

"В норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, в настоящее время присутствие американских военных около границы с Россией не больше, чем в другие периоды "послевоенной эпохи".

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