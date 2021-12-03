Захарова попросила грузинскую журналистку говорить на русском

Вопрос на пресс-конференции задавала представительница канала Rustavi

Во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова официальный представитель МИД Мария Захарова попросила журналистку грузинского телеканала Rustavi Тамару Нуцубидзе задавать вопрос по-русски, пишет РБК.

Изначально грузинская журналистка начала задавать вопрос на английском языке.

"Тамар, пожалуйста, по-русски давайте. Когда в следующий раз будете проситься, то по-русски, хорошо?", - отреагировала на это Захарова.

Представитель Rustavi уточнила, является ли использование ей английского проблемой. Лавров же спросил, так ли сложно говорить на русском.

В итоге Нуцубидзе все-таки задала Лаврову вопрос на английском.

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