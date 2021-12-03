Гинцбург рассказал об адаптации вакцины под штамм "омикрон"

Образец штамма для этого иметь не обязательно

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в беседе с ТАСС, что адаптировать вакцину под новый вариант коронавируса "омикрон" можно и без образца этого штамма.

"Надо знать последовательность, она синтезируется. Мы сделали новую последовательность на основе новой нуклеотидной последовательности, которая опубликована, как мы это делали для всех предыдущих штаммов, которые стоят в пробирках в холодильнике", - сказал специалист.

Он уточнил, что в центре Гамалеи образца "омикрона" пока нет. Ожидается, что его получат либо от Минздрава, либо от инфицированного.

"Так все наши коллекции пополняются", - объяснил Гинцбург.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что адаптированные к штамму "омикрон" "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут появиться к концу февраля 2022 года.

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