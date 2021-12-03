Те же на манеже: глава МИД Британии проехалась на танке у границ России

Другой британский политик - премьер Борис Джонсон - посетил "Мир свинки Пеппы"

Лидеры респектабельных либеральных демократий совсем не те, кем кажутся. Наблюдатели годами удивляются, что за пьесу разыгрывают эти люди. Первым не сдержался Эммануэль Макрон и выдал страшную тайну: "Печально видеть, что крупной страной, с которой мы могли бы сделать огромное количество дел, руководит клоун. Джонсон ведет себя как бездельник".

Вот это да! А мы так ему верили. Виной всему миграционный кризис. Вы думали он только на границе Белоруссии с Польшей? Париж совершенно разругался с Лондоном после трагедии в проливе Ла-Манш, 24 ноября там утонули 27 мигрантов, пытавшиеся переправиться из Франции в Соединенное королевство. Ну, конечно, ни Макрон, ни Джонсон ни в чем не виноваты. Вернее, кто-то виноват, но кто же тогда? Макрон поговорил с Джонсоном по телефону, а тот возьми да выложи всю правду в Twitter. Казалось, серьезный человек, премьер-министр. Президент Франции назвал эту выходку цирком и затаил обиду.

Говорим как взрослые люди, а Джонсон вечно цирк устраивает. Вульгарный человек, бездельник! Так президент Франции отозвался о премьере Великобритании на брифинге со своими советниками. Хотя, многие и раньше подмечали, что в Джонсоне живет большой артист, эксцентрик, по которому сцена плачет - оказалось не сцена, а цирковой манеж.

Аспекты жизни свинки Пеппы, о которых Джонсон заговорил с трибуны, будут поважнее каких-то там утонувших мигрантов. У некоторых политиков страсть к цирковым номерам и фокусам с переодеванием в крови. Джонсона мало кому удается переплюнуть. Но многие из его команды стараются не отставать. Цирк, аттракцион, какая разница.

Публикация в The Times: глава МИД Британии проехалась в Эстонии на танке у границ России. В Москве, конечно, вздрогнули и поняли, что с Эстонией шутки плохи. Когда у них там целый британский министр на танке разъезжает. Может быть, она в детстве на аттракционах не накаталась, родители строгие были, а тут такое развлечение. Читатели задают резонный вопрос: "Британские войска в Эстонии — это хорошо, а российские войска в России — плохо?"

Да хуже некуда! Никто их не видел, где они, никто не знает, но Москву на всякий случай предупреждают, что она готова развязать войну на Украине. Чем не театральный сюжет? А чего вы хотели? Судьба свинки Пеппы будет поважнее любых сражений и миграционных кризисов. Добро пожаловать на цирковой манеж! Здесь в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram