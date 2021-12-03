Ведомости: Минтранс отказался проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Ведомство официально огласит свои предложения 7 декабря

Министерство транспорта России изменило свою позицию относительно проверки QR-кодов о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. Об этом рассказали источники в авиакомпаниях и один собеседник, знакомый с итогами совещания в Минтрансе 1 декабря.

По словам источников, когда проверка станет обязательной, QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов — сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс.

Согласно позиции Минтранса, после покупки билета авиакомпании будут присылать пассажирам без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале госуслуг, уведомление о необходимости получить документ.

Если к началу регистрации на авиарейс сертификат не отобразится на портале госуслуг, перевозчик расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета, утверждают источники.

Ожидается, что Минтранс официально огласит свои предложения 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы, пишут "Ведомости".

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