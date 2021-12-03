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В Думе предложили ввести новую льготу для ипотечников

09:20
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Следует увеличить страховые гарантии вкладов таких граждан, считает депутат

В России следует увеличить страховые гарантии вкладов граждан, которые выплачивают ипотеку. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
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В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову парламентарий напомнил, что государство гарантирует гражданам возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 млн рублей. В 2020 году в законодательстве были перечислены обстоятельства, повышающие размер страхового возмещения до 10 млн рублей: если страховой случай касается счетов, на которых хранились средства фонда капитального ремонта, полученные от продажи жилья, в процессе наследования и т.д.

При этом Власов подчеркнул, что законодательство не предусматривает дополнительных гарантий, повышающих размер страхового возмещения в отношении граждан, которые выплачивают средства по договорам ипотечного кредитования и могут использовать банковские счета в качестве накопительного инструмента на случай непредвиденных обстоятельств, например, потери работы или из-за болезни.

В связи с этим депутат попросил оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера страхового возмещения по банковским вкладам до 10 млн рублей в отношении граждан, имеющих обязательства по договорам ипотечного кредитования на момент наступления страхового случая, сообщает RT.

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