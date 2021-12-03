Меркель проводили с поста канцлера под панк-рок и христианский гимн

Ангела Меркель торжественно покинула свой пост

В Берлине музыкальной церемонией проводили Ангелу Меркель с поста канцлера Германии. Официально она уже сложила полномочия. Преемник будет избран, если получится с первой попытки, на следующей неделе. За 16 лет правления канцлерин в Германии выросло целое поколение. Немцы по разному относились к политику Ангеле Меркель, но теперь с годами её правления ассоциируют стабильность и национальное единство.

Красочная церемония под названием "Большая вечерняя заря" по традиции прошла во дворе здания Министерства обороны под аккомпанемент учебного оркестра Бундесвера. Музыку уходящий лидер заказывает на свой вкус. И плэйлист Ангелы Меркель стал сюрпризом для всех. В списке оказались: христианский гимн, песня Хильдегард Кнеф - в 60-х годах прошлого века она пользовалась большим успехом в Германии, а также композиция Нины Хаген, которую считают "крёстной матерью немецкого панка". Дирижёр - полковник Райнхард Киаука - посетовал в интервью немецким СМИ, что запрос поступил поздно - на подготовку оставалось чуть больше недели. А у оркестра не было ни нот, ни необходимых инструментов.

Песню Нины Хаген Меркель выбрала из ностальгических соображений. Она была популярна в годы молодости будущего канцлера. А в тексте упоминается остров Хиддензее на севере федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, где находился избирательный округ Меркель. Её стремительной политической карьере помог Гельмут Коль. Именно он в 90-м году приметил её на митинге и назначил министром по делам женщин и молодёжи. Вскоре "девочка Коля" стала первой представительницей прекрасного пола, которая возглавила партию ХДС, а затем первой женщиной-канцлером ФРГ.

"Стоя здесь перед вами, я испытываю чувство благодарности и чувство гордости. Гордость - за то, какой пост мне довелось занимать всё это время. Благодарность - за то доверие, которое вы мне оказали", - сказала и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.

"Это было одним из лучших периодов развития Германии за последнее время. Поскольку в стране была обеспечена политическая стабильность, в стране в целом бурно развивалась экономика. Германия стала и экономическим, и политическим лидером Европы. Более того, в экономическом плане Германия стала основным локомотивом Европейского союза и укрепила в этом свои позиции", - рассуждает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

А ведь и сложностей было немало. Чего только стоил финансовый кризис 2008-го, из которого Германию удалось вывести с наименьшими потерями. Затем миграционный кризис в Европе. Именно Ангелу Меркель и её политику открытых дверей обвиняют в его возникновении. Теперь - пандемия коронавируса. Из-за неё пришлось сократить количество гостей на прощальной церемонии. Присутствовали только около 200 человек, в том числе, президент страны, а также 52 министра, которые занимали посты в годы правления Меркель. Выполнять обязанности главы правительства она будет до тех пор, пока Бундестаг не утвердит кандидатуру нового канцлера. Уже на следующей неделе им, скорее всего, станет социал-демократ Олаф Шольц.

Оксана Фомичева, Игорь Константинов и Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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