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Последствия разгула стихии по всей России сняли на видео

09:12
  • пятница
  • 03 декабря 2021

На Колыме ураганный ветер, а в Сочи бушует шторм

Штормовое предупреждение объявлено в Магаданской области. В регионе ожидается метель и порывы ветра до 30 метров в секунду.

Это уже второй за неделю удар стихии.  Движение на крупных трассах Колымы парализовано. Закрыта дорога Магадан - Балаганное - Талон. В одном из районов от урагана пострадало здание строящейся школы. Все ученики младших классов переведены на удалёнку.

На Колыму циклон пришел из Хабаровского края. Сейчас там устраняют последствия непогоды. В столице региона на помощь коммунальщикам пришли военные со своей спецтехникой. Сразу несколько подразделений численностью более 400 человек убирают снег во дворах, чистят остановки, территории социально значимых объектов.

Очередное штормовое предупреждение сегодня объявлено в Сочи, хотя город ещё не пришёл в себя от вчерашнего разгула стихии. Накануне на побережье обрушились волны в семь баллов. Такого шторма не было 9 лет. На пляжах повреждена инфраструктура, напора не выдержали волнорезы.


 

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