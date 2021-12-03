Сергунина рассказала о культурной программе в честь 80-летия битвы за Москву

Учреждения культуры проведут более 20 мероприятий

Столичные учреждения культуры подготовили более 20 мероприятий в честь 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Заммэра уточнила, что библиотеки, детские школы искусств, кинотеатры и парки подготовили онлайн- и офлайн-программу. Например, москвичей ждет выставка работ военных фотокорреспондентов, концерты, кинопоказы. Для аудитории помладше пройдут театральные представления, мастер-классы и викторины.

Мероприятия начнутся 5 декабря. Узнать программу в честь 80-летия битвы за Москву можно на официальном сайте мэра столицы.

В столице также открылось несколько фотовыставок, приуроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Экспозиции в парках "Красная Пресня", "Фили", в Таганском парке и на Никитском бульваре будут работать до 20 декабря. Посетить выставку на Страстном бульваре можно с 5 декабря по 10 января.

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