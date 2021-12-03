В Европе и США ужесточают меры из-за распространения омикрона

Со следующей недели все прибывающие в Штаты будут обязаны сдать ПЦР-тест

Новый штамм коронавируса стремительно распространяется в США. Первые случаи заболевания зафиксировали в Колорадо и Миннесоте. А в Нью-Йорке накануне в больницы поступили сразу пять человек, у которых обнаружили омикрон. Заболевших может быть гораздо больше. По данным СМИ, один из инфицированных успел посетить массовое мероприятие.

Власти ужесточают ограничения. Со следующей недели все прибывающие в США - вне зависимости от гражданства и вакцинации - будут обязаны сдать ПЦР-тест. Сделать его необходимо за 24 часа до посадки на рейс.

Такие же меры ввела и Норвегия. Как сообщают власти, в Осло новым штаммом могут быть инфицированы более полусотни человек. Его обнаружили у жителя, который побывал на рождественском обеде и общался с родственниками и друзьями. У большинства ПЦР-тест дал положительный результат.

Накануне первый случай омикрона выявили в Париже. Елисейский дворец созывает Совет обороны по вопросам санитарного кризиса и, возможно, новых ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram