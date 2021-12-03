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Москвичам рассказали о погоде в пятницу

09:16
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Вечером ожидаются осадки

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил в беседе с РИА "Новости", что в пятницу в Москве будет облачно.

"Кратковременно небольшие осадки, вечером - мокрый снег", - уточнил метеоролог.

Температура воздуха в городе составит плюс 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4.

Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

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