Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Вечером ожидаются осадки
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил в беседе с РИА "Новости", что в пятницу в Москве будет облачно.
"Кратковременно небольшие осадки, вечером - мокрый снег", - уточнил метеоролог.
Температура воздуха в городе составит плюс 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4.
Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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