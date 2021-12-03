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МКС будет уклоняться от фрагмента американской ракеты

09:22
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Орбиту станции скорректируют

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал у себя в Telegram, что Международная космическая станция проведет маневр уклонения.

"Предварительно 3 декабря с. г. в 10:58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. - 19.05.1994)", - сказано в посте.

Ранее стало известно, что фрагмент американской ракеты Pegasus пройдет на расстоянии 5,4 километра от МКС в пятницу днем.

Уточняется, что по состоянию на 1 декабря коррекция орбиты не требовалась.

Ранее к Международной космической станции пристыковался грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал". "Прогресс М-УМ" пробудет в составе станции почти месяц. Планируется, что его сведут с орбиты 22 декабря.

Прежде Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что фрагменты неработавшего спутника "Целина-Д" после его уничтожения в ходе российских испытаний могут представлять угрозу для деятельности Евросоюза в космосе. По его словам, опасности оказались подвержены и члены экипажа МКС.

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