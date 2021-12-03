ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опрос показал, сколько россияне потратят на новогодние подарки

09:38
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Среди наиболее желанных презентов - деньги и смартфоны

Как выяснили аналитики "Одноклассников" и ResearchMe, на исследование которых ссылается ТАСС, 46% россиян готовы потратить на подарки к Новому году более 3 тысяч рублей.
Рязанский школьник получил в подарок от Путина планшет

"Каждый пятый (25%) - от 3 до 5 тыс. рублей, 11% - от 5 до 7 тыс., 5% - от 7 до 9 тыс. и 5% - более 9 тыс. рублей", - сказано в материалах.

Приобретать подарки респонденты собираются в обычных магазинах (45% опрошенных), супермаркетах (34%), онлайн-маркетплейсах (26%). При выборе чаще всего обращают внимание на пользу (58%) и стоимость (43%).

Среди наиболее желанных подарков в этом году - деньги (30%), смартфоны (18%), косметика (16%) и путешествия (15%).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Покупка новогодних подарков
Покупка новогодних подарков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.