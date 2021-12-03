Опрос показал, сколько россияне потратят на новогодние подарки

Среди наиболее желанных презентов - деньги и смартфоны

Как выяснили аналитики "Одноклассников" и ResearchMe, на исследование которых ссылается ТАСС, 46% россиян готовы потратить на подарки к Новому году более 3 тысяч рублей.

"Каждый пятый (25%) - от 3 до 5 тыс. рублей, 11% - от 5 до 7 тыс., 5% - от 7 до 9 тыс. и 5% - более 9 тыс. рублей", - сказано в материалах.

Приобретать подарки респонденты собираются в обычных магазинах (45% опрошенных), супермаркетах (34%), онлайн-маркетплейсах (26%). При выборе чаще всего обращают внимание на пользу (58%) и стоимость (43%).

Среди наиболее желанных подарков в этом году - деньги (30%), смартфоны (18%), косметика (16%) и путешествия (15%).

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