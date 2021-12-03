Пихта на Новый год: пять полезных свойств хвойного дерева

Пихта может омолаживать организм

Ученые доказали, что пихта может омолаживать наш организм и оказывать профилактику для многих заболеваний. Поэтому, на новый год рекомендуют ставить именно это дерево. Как сделать так, чтобы пихта, как можно дольше стояла у нас в доме - в интервью ведущей "ТВ Центра" Татьяне Дробыш рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

- Октябрин, ну, я думала елка и елка, а оказывается нет, пихта.

- Да. Почему в последнее время пихту берут на Новый год вместо елки, потому что она выделяет фитонциды, крепко, запах, аромат от нее необыкновенный. Но, самое главное, мне так жалко, ели покупать пихту с оголенной корневой системой. А если пихта в контейнере, это здорово, эта пихта будет жить до 300 лет.

- Так потом ее можно будет высадить на улицу?

- Конечно, она сохранится. Очень опасно, если взять эту пихту, поднять из контейнера и земля отвалилась, и корни оголились, и это, считай, что Новый год прошел, пихта пожелтела, и вы выбросили. Это так жалко, потому что пихта, она намного дороже, чем елка.

- Ну, я так понимаю, мы не срубаем. Единственное, я на горьком опыте, на своем, обязательно нужно подложить хорошую не знаю там какую-то внизу ткань, полиэтилен. Потому что можно с полом распрощаться. Мы же поливаем и так далее.

- Первое, что пихта, это северное растение, садовое растение, правильно, не домашнее. Температура не должна быть выше 10 градусов. Но так как пихта теневыносливая, то в нашей квартире, она может жить до трех месяцев.

- Всю зиму простоять.

- Да всю зиму может простоять.

- Октябрин, ну, в Новый год она нам составит компанию? Правильно? То есть мы ее можем украшать. Она нас будет омолаживать или что вот делать? Фитонцидами снабжать. А потом, когда ей ну как бы все-таки в жилище тепло слишком, да, для нее? Только на праздник мы ее в дом забираем, а до весны где-то в холодном месте храним. А потом высаживаем в открытый грунт. А давайте про ее вот полезные вещи. Нормализует работу дыхательной системы.

- Ну, все хвойные растения для легких, это самое лучшее. Почему мы в садах сейчас много хвойных пород сажаем, потому что для своих легких.

- Омолаживает, обезболивающее. Это про что?

- Обезболивающее, ну, наверно, просто нервы успокаивает, вот это и называется обезболивающее. А потом ты дышишь, а микробы у нас исчезают, фитонциды пихта выделяет.

- Очищает клетки и профилактика опухолевых заболеваний. Вот какое у нас полезное растение. В общем, мы его приглашаем к нам в дом на Новый год.

- Чай можно заваривать вот для здоровья и пить. Отрежь и прекрасно. Ее даже можно немножечко, чуть-чуть так подравнять. Пихта не любит такое формирование. Но можно верхушечки так подрезать.

По материалам утреннего канала "Настроение".

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