В центре "Вектор" опровергли риск соединения коронавируса с лихорадкой Эбола

Это что-то из области дешевой голливудской фантастики, считают эксперты

Коронавирусная инфекция не может объединиться с лихорадкой Эболой из-за разной генетической структуры. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

По словам эксперта, подобное объединение — "это что-то из области дешевой голливудской фантастики". Любой штамм коронавируса не способен соединиться с вирусом Эболы так же, как "не может русалка с конем давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному".

Как уточнил Семенов, Эбола напоминает "хот-дог с длинной сосиской", в которой записана генетическая информация, а коронавирус — "волосатый шарик". Такая разница в генетических структурах мешает двум вирусам соединиться между собой.

Однако есть риск заболеть одновременно и коронавирусом, и Эболой, предсказать результат в таком случае невозможно, но, скорее всего, исход будет крайне неблагоприятным, сообщает РИА Новости.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что нужно продолжать поддерживать и финансировать устойчивое производство вакцин в Африке. Народ Африки нельзя винить в низком уровне вакцинации, он не должен быть коллективно наказан за выявление и обмен важной научной информацией с миром.

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