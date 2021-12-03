ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре "Вектор" опровергли риск соединения коронавируса с лихорадкой Эбола

09:42
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Это что-то из области дешевой голливудской фантастики, считают эксперты

Коронавирусная инфекция не может объединиться с лихорадкой Эболой из-за разной генетической структуры. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20%
В России выявили 33389 новых случаев коронавируса

По словам эксперта, подобное объединение — "это что-то из области дешевой голливудской фантастики". Любой штамм коронавируса не способен соединиться с вирусом Эболы так же, как "не может русалка с конем давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному".

Как уточнил Семенов, Эбола напоминает "хот-дог с длинной сосиской", в которой записана генетическая информация, а коронавирус — "волосатый шарик". Такая разница в генетических структурах мешает двум вирусам соединиться между собой.

Однако есть риск заболеть одновременно и коронавирусом, и Эболой, предсказать результат в таком случае невозможно, но, скорее всего, исход будет крайне неблагоприятным, сообщает РИА Новости.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что нужно продолжать поддерживать и финансировать устойчивое производство вакцин в Африке. Народ Африки нельзя винить в низком уровне вакцинации, он не должен быть коллективно наказан за выявление и обмен важной научной информацией с миром.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эбола
Эбола
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.