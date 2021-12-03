Китай хочет укреплять сотрудничество с Россией

Москва и Пекин остаются глобальными партнерами

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил в ходе встречи с замглавы МИД России Игорем Моргуловым, что Пекин продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Москвой.

"Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами", - цитирует китайского дипломата РИА "Новости".

По его словам, КНР готова совместными усилиями поддерживать мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, углублять координацию и сотрудничество в многосторонних региональных механизмах.

Россия и Китай остаются глобальными партнерами, подчеркнул Лэ Юйчэн. Стороны предоставляют друг другу возможности для развития, решительно противостоят вмешательству внешних сил во внутренние дела.

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