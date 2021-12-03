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Дед Мороз рассказал, можно ли у него попросить QR-код

10:03
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Главное - уверенность в себе и своих гостях

Россияне, пригласившие домой для поздравлений Деда Мороза и Снегурочку, могут попросить у них QR-код о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал московский Дед Мороз.

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Новогодний волшебник отметил, что главное — быть уверенным в себе и своих гостях, тогда можно приглашать Деда Мороза домой.

"Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело разобраться между собой", — рассказал Дед Мороз РИА Новости, комментируя возможность предъявления QR-кода.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поручить Роспотребнадзору разработать специальные рекомендации для новогодних поздравлений семей с участием Деда Мороза и Снегурочки.

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