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Более 17 тыс. пассажиров неоднократно нарушали масочный режим в транспорте Москвы с начала года

09:38
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Некоторые - до 13 раз

Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" со ссылкой на руководителя Владислава Султанова, неоднократно нарушали масочный режим в общественном транспорте в Москве с начала этого года более 17 тысяч человек.
Собянин напомнил москвичам о необходимости носить маски в транспорте

"Есть пассажиры, которые не просто "забывали" надеть маску в транспорте, но делали это регулярно. Некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз. Мы призываем пассажиров носить маски, уважать друг друга и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил Султанов.

Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" фиксируют нарушение, даже если маска присутствует, но надета неправильно и не закрывает органы дыхания.

"Ношение масок является обязательным на всей территории транспортного комплекса Москвы", - добавил Султанов (цитата по агентству городских новостей "Москва").

По его словам, необходимо поддерживать безопасную среду в транспорте, чтобы сдерживать распространение COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что сейчас в московском метро можно пройти экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Мобильные лаборатории открыты на 12 станциях подземки.

Способы защиты от COVID-19 с появлением штамма "омикрон" остаются прежними, уточнил прежде руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин. Следует использовать защитные маски, а также своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию.

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