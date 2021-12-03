Врач объяснил, как отличить обычную усталость от омикрон-штамма

Лучше всего перестраховаться и сдать ПЦР-тест

Сильная усталость и слабость являются главными симптомами омикрон-штамма коронавируса.

Однако самостоятельно отличить, где "омикрон", а где обычная усталость человеку без медицинского образования будет достаточно сложно, объяснила радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

"И в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше – искусство врача, который должен понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы заболевания", - сообщила врач.

При неожиданно возникшей слабости лучше всего перестраховаться и сдать ПЦР-тест. Коронавирус штамма "омикрон" вызывает серьезные нарушения в работе многих систем организма, поэтому важно сразу начать его лечить.

"Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость", - объяснила Павлова.

Штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название омикрон, выявили в Ботсване и ЮАР. Он отличается 32 мутациями в S-белке, необходимом для заражения клеток. Десятки стран мира уже прекратили полеты в Африку.

В России пока не зафиксировано случаев омикрон-штамма, отметили в Роспотребнадзоре. В свою очередь глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что разработанный ФМБА препарат от коронавируса "Мир-19" эффективен в лечении омикрон-штамма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram