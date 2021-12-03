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Из колонии в Самарской области сбежал заключенный

10:19
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Мужчина был осужден на 5 лет 10 месяцев тюрьмы

Из исправительной колонии в Самарской области совершил побег осужденный, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление ФСИН.
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"Второго декабря 2021 года из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег осужденный Гайфутдинов Радик Тальгатович", - сказано в сообщении.

Мужчина получил срок по статье о хищении либо вымогательстве оружия. Он был приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.

Организованы поисковые мероприятия. Оперативную обстановку в исправительной колонии № 6 характеризуют как контролируемую.

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