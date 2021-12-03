В Москве пройдет чемпионат России по кибатлетике

Это первенство среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии

В Москве 6 и 7 декабря пройдет чемпионат России по кибатлетике — первенство среди людей с особенностями здоровья, применяющих ассистивные технологии. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, у московских разработчиков уже есть проекты, доказавшие свою эффективность, в том числе на соревнованиях по кибатлетике. Это социально значимое направление, которое еще раз демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни.

На чемпионат в Москву приедут участники из 30 регионов. Им предстоит на скорость проходить трассы с использованием разработок столичных инноваторов: бионических протезов рук и ног, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов, в которых часть функций мозга выполняет компьютер. Для каждой категории кибатлетов предусмотрена своя трасса с препятствиями.

Отборочные старты пройдут 6 декабря, на 7 декабря намечены полуфиналы и финалы.

Также 7 декабря будет работать студия технологического нетворкинга Future.Lab. Именитые спортсмены, ученые, популяризаторы науки и представители органов власти обсудят, как инновации меняют повседневную жизнь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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