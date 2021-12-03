Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

Перед юридическим корпусом страны стоят серьезные задачи

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 декабря, поздравил юридическое сообщество с профессиональным праздником — Днем юриста.

Глава государства отметил, что представителям данной профессии приходится по долгу службы решать серьезные и востребованные задачи, в числе которых - разработка законопроектов и подзаконных актов, совершенствование правоприменительной практики и противодействие коррупции, юридическое просвещение и подготовка квалифицированных специалистов, оказание бесплатной правовой помощи гражданам.

Труд юристов требует глубоких познаний, умения применять их на практике и твердой приверженности традициям отечественной юриспруденции, лучшие представители которой всегда отличались честностью и порядочностью, беспристрастностью и справедливостью, подчеркнул российский лидер.

По словам президента, День юриста объединил тех, кто выбрал сложную и важную работу, связанную с защитой законных прав и интересов граждан, укреплением российской государственности и демократических институтов, с обеспечением деятельности бизнеса, всех участников экономической жизни.

Глава государства также поблагодарил ветеранов юстиции и пожелал членам юридического сообщества успехов, здоровья и всего самого доброго, сообщается на официальном сайте Кремля.

Профессиональный праздник юристов учредили в России в 2008 году, до этого в стране были праздники для отдельных категорий данной профессии. Предполагается, что дата 3 декабря была выбрана потому, что именно в этот день в 1864 году в России приняли серию судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной реформы.

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