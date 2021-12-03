Омикрон захватывает мир: новый штамм выявлен еще в восьми странах

По всему миру ужесточают ограничения

Омикрон-штамм коронавируса за сутки выявили еще в восьми странах. Большинство заболевших приехали из ЮАР. Чтобы защитить россиян, для прибывающих из Южной Африки власти нашей страны ввели двухнедельный карантин. Тем временем, в некоторых государствах Европы вводят обязательную вакцинацию и ужесточают ограничения для непривитых.

Еще накануне в этом ресторане в центре Осло веселилась большая и шумная компания. Сегодня заведение закрыто. Праздничный обед как минимум для 50 посетителей закончился печально. У всех диагностирован новый штамм "омикрон". Первые случаи заболевания в Норвегии были зарегистрированы еще несколько дней назад. Но только сейчас становится ясно, насколько агрессивен этот вирус. Власти вынуждены спешно вводить ограничения сразу в нескольких регионах.

"То, что мы знаем о новом вирусе, позволяет сделать вывод, что уровень инфицированных в Норвегии возрастет, это значит, что может возникнуть необходимость ввести и новые более жесткие ограничения, где зарегистрирована вспышка. Но не исключено, ограничения придется вводить по всей стране", - говорит премьер министр Норвегии Ионас Гар Стоере.

Омикрон стремительно захватывает Европу. Первые случаи отмечены в Исландии и Испании. В Британии, чтобы защитить население, власти решили сократить срок между прививкой и ревакцинацией с полугода до трех месяцев. Пример англичанам подает премьер министр. В центре вакцинации он подчеркнуто здоровается локтями. Премьер пришел уже на третью, бустерную прививку. И призвал всех, сделать то же самое. Но при этом, видимо, так торопился, что совсем забыл о чисто английской деликатности и зашел в кабинку без очереди.

"Особое внимание мы уделяем транспорту и путешественникам. Жесткие меры приняты для всех, кто въезжает в страну. Необходима самоизоляция, если вы контактировали с кем-то, у кого есть омикрон. Мы ужесточим контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции" – заявил он.

Но самые жесткие ограничения в Германии. В канун праздников правительство запретило гражданам собираться на Рождество и Новый год большими компаниями, запускать и продавать фейерверки. Главная цель - сделать все, чтобы вакцинированных в стране было не меньше 30 миллионов. Только так можно создать в ФРГ коллективный иммунитет. И этого показателя необходимо достичь до конца года.

"Те, кто не был вакцинирован, теперь должны заставить себя сделать прививку, и это мое личное обращение: мы должны убедить всех сделать этот шаг сейчас, иначе последствия могут быть очень тяжелыми", - заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.

А вот в Италии судьба сыграла злую шутку с самым активным противником вакцинации. Еще вчера Лоренцо Домиано жестко критиковал власти, требовал отменить зеленые паспорта и прививки. Но неделя в отделении интенсивной терапии с диагнозом ковид, охладила пыл и заставила его отказаться от своих принципов.

"Иногда нужно пройти через трудности, чтобы понять какие то вещи. Я вакцинируюсь, чтобы победить этот вирус. Необходимо всем сделать прививки", - заявил Домиано.

Омикрон зафиксирован уже в 30 странах Европы. И как признает ВОЗ, остановить его вряд ли получится. Первые случаи есть в Индии. Каждый день о всё новых заболевших сообщает Минздрав США. Сегодня к 5 штатам, включая Нью-Йорк, прибавились еще и Гавайские острова.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов. "ТВ Центр".

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