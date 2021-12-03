Глава МИД перечислил слабые места украинской армии

Дмитрий Кулеба сообщил о проблемах с противоракетной и противовоздушной защитой

Мифическая угроза. Киев готовит меры для сдерживания якобы агрессивных действий России. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он даже представил план, реализовать который планирует с помощью западных партнеров, в том числе Соединенных Штатов, ведь им удобно и даже выгодно воспринимать ситуацию как угрозу собственной национальной безопасности.

Просить или даже клянчить - традиционная поза Киева. Вот и на этот раз глава украинского МИД Дмитрий Кулеба воспользовался высокой трибуной ОБСЕ, чтобы напомнить всему миру о российской угрозе и что слабых нужно защищать. И даже упрекнул европейские столицы в недостаточном внимании к проблеме.

"На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Для модернизации этих мощностей требуются системные изменения. Даже при наличии средств эту проблему нелегко решить, так как такого рода вооружения нельзя свободно покупать на рынке. Когда нужны конкретные и четкие шаги, некоторые страны, которые, по крайней мере, формально, поддерживают усилия Украины, в то же время не готовы предпринять практические шаги в поддержку Украины", - заявил Кулеба в интервью латвийскому порталу Sargs.lv.

Словом и делом всегда готовы помочь за океаном. Украина и США работают над комплексным пакетом "сдерживания России". Именно за десятки тысяч километров от Киева генерируют планы по спасению ситуации. В Пентагоне заявили, что на карту поставлена национальная безопасность Соединенных Штатов и всего НАТО - ни больше, ни меньше.

"Соединенные Штаты видят достаточное количество признаков, связанных с действиями Вооруженных сил России вблизи границы с Украиной, чтобы это вызвало большую обеспокоенность. В последнее время российская риторика становится все более жесткой. На карту поставлены значительные интересы национальной безопасности США и стран-участниц НАТО", - указал Марк Милли, председатель комитета начальников штабов ВС США.

Марк Милли отказался рассуждать о том, какие варианты действий могут быть рассмотрены Соединенными Штатами в случае якобы возможного вторжения России на Украину. За него это сделали киевские военные журналисты. По их данным, броня НАТО уже давно увязла в украинском черноземе. Техника туда поставляется эшелонами. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку ВС Украины. В ноябре эксперты НАТО на местах провели анализ возможностей украинской армии. Главный предмет интереса — реальная боеспособность войск в случае возможного вторжения России и оценка, чего не хватает. Не хватает, например, создания бесполетной зоны силами авиации НАТО. Даже такие фантастические идеи бродят в умах киевских военачальников. Зрелую оценку ситуации дали в Китае. По мнению Пекина, Белый дом снабжает украинцев оружием, чтобы обострить российско-украинские отношения и такой уловкой сдерживает своего стратегического соперника. На правах исключительности Вашингтон ввязывается в глобальные проблемы, забывая о собственных.

"В кругу лиц, принимающих решения в США, существует множество внутренних проблем, но они по-прежнему только себя считают цивилизованными, а всех других варварами. Если так называемый саммит демократии будет продолжать обвинять Китай или Россию в угрозе западному миру, их внутренние проблемы станут более серьезными, потому что останутся ими же незамеченными", - прокомментировал Зенг Янгниян, директор китайского Университета глобальных современных вопросов.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия перемещает свои вооруженные силы в пределах своей территории на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. А вот заявления о российской агрессии могут стать катализатором провокаций и других нежелательных действий.

В МИД России ранее сообщили, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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