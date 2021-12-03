В Петербурге волонтеры ищут опытного хозяина для енота Толика

Поведение животного, которое напало на женщину, удалось скорректировать

Обезьяны, хорьки, лемуры, еноты. Этих экзотических животных россияне всё чаще заводят в качестве домашних. Как правило, новоиспеченные хозяева ничего не знают об особенностях зверька и правильном уходе за ним. И, столкнувшись с проблемами, выбрасывают питомца на улицу.

У Анны Романовой приют для енотов - прямо в квартире. Она временно размещает у себя животных, от которых отказались прежние владельцы. Занимается этим уже четыре года, с тех пор как пристроила первого зверька - забрала из зоомагазина. Тогда и выяснилось, что еноты как домашние животные очень популярны. Этих забавных и общительных зверьков можно купить в интернете всего за несколько тысяч рублей. Только вот многие, взяв в дом милый пушистый комочек, даже не подозревают, что их ждет.

"Когда ему исполняется 3-4 месяца, он начинает очень сильно кусаться. Начинает громить квартиру. И все думают: ну, стерпится, подрастёт. Как собака. Но нет. Енот чем дальше, тем хуже", - говорит Романова.

Енот Толик, которому сейчас ищут новый дом, буквально затерроризировал свою хозяйку. Уничтожил свежий ремонт, открыл кран в душе и затопил соседей, а однажды на прогулке перегрыз поводок и сбежал. Гулял по всему микрорайону и караулил еду у магазинов. Зверька удалось вернуть домой к великой радости хозяйки. Но ее милый и безобидный питомец превратился в настоящего монстра.

"Он сломал себе зубы, так как вырывался из вольера, грыз прутья до крови, чтобы вылезти и на меня напасть", - рассказала Юлия.

После получения травмы Юлия вынуждена была отдать любимца, чтобы ему нашли новый дом. Но чаще всего не справившиеся хозяева просто выгоняют енотов на улицу. Неравнодушные горожане потом находят их на помойках и в заброшенных зданиях.

Специалисты говорят: чтобы держать дома такого хищника, нужно хорошо знать его повадки, а на их изучение уходит минимум пять лет. Но и тогда с енотом, как с маленьким ребенком, нужно всегда быть начеку.

- Еноты все запоминают, где что открывается, как достать… Вот у меня здесь стоит шпилька - он знает, что нужно вытащить эту шпильку и потом расшатывать.

Многие заводчики постоянно держат енотов в вольере, ведь он легко приучается к лотку. И это главная ошибка. Агрессия у этого зверя появляется именно от однообразной жизни — ему просто необходимо выплескивать свою энергию. И желательно за пределами квартиры.

Гулять с енотом - это совсем не то же самое, что гулять с кошкой или собакой. Заставить енота идти туда, куда нужно хозяину, почти невозможно. Такое ощущение, что это енот гуляет со мной, а не я с ним.

Толик сейчас снова спокоен, его поведение удалось скорректировать. Волонтёры не теряют надежды найти ему нового хозяина - опытного енотоведа.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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