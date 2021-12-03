Ивлеева и Элджей отдохнули на Кипре после развода

Поклонники гадают, что это значит
Экс-супруги Анастасия Ивлеева и Элджей (настоящее имя – Алексей Узенюк) подогрели слухи о воссоединении, выложив в социальных сетях одинаковые совместные фотографии.
Пару дней назад рэпер улетел отдыхать на Кипр, спустя время к нему присоединилась телеведущая. Внимательные поклонники засекли бывших супругов в ресторане "Matsuhisa" пятизвездочного отеля Amara Hotel, пишет "Комсомольская правда". После трапезы в социальных сетях появились совместные фотографии, на которых Ивлеева и Элджей выглядят счастливыми.
"Кого только не встретишь не в России", - подписала снимки Ивлеева.
"Эмиграция", - указал локацию Элджей.
В комментариях поклонники предположили, что пара передумала разводиться, и заговорили о воссоединении рэпера и телеведущей. Однако ни Элджей, ни Ивлеева слухи никак не прокомментировали.
21 августа официально стало известно, что Ивлеева развелась с Элджеем. Брак знаменитостей просуществовал два года. Детей у телеведущей и рэпера нет. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram