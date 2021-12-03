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Ивлеева и Элджей отдохнули на Кипре после развода

10:51
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Поклонники гадают, что это значит

Экс-супруги Анастасия Ивлеева и Элджей (настоящее имя – Алексей Узенюк) подогрели слухи о воссоединении, выложив в социальных сетях одинаковые совместные фотографии.
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Пару дней назад рэпер улетел отдыхать на Кипр, спустя время к нему присоединилась телеведущая. Внимательные поклонники засекли бывших супругов в ресторане "Matsuhisa" пятизвездочного отеля Amara Hotel, пишет "Комсомольская правда". После трапезы в социальных сетях появились совместные фотографии, на которых Ивлеева и Элджей выглядят счастливыми.

"Кого только не встретишь не в России", - подписала снимки Ивлеева.

"Эмиграция", - указал локацию Элджей.

В комментариях поклонники предположили, что пара передумала разводиться, и заговорили о воссоединении рэпера и телеведущей. Однако ни Элджей, ни Ивлеева слухи никак не прокомментировали.

21 августа официально стало известно, что Ивлеева развелась с Элджеем. Брак знаменитостей просуществовал два года. Детей у телеведущей и рэпера нет. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно.

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