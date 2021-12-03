В Крыму проходят учения по уничтожению диверсантов

Участие принимают морские пехотницы

Как сообщил в пятницу Черноморский флот, на Крымском полуострове идут учения по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Участвуют более 500 морских пехотинцев.

"При передвижении на полигоны морские пехотинцы отработали действия по обороне колонн техники на марше и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника", - приводит сообщение "Интерфакс".

Уточняется, что морпехи выполнят боевые стрельбы, отработают приемы вождения в преодолении различных препятствий.

Как добавили представители ЧФ, учения являются плановыми.

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