В ЮАР оценили влияние вакцинации при заражении омикрон-штаммом

Не прошедшим вакцинацию может потребоваться госпитализация

Штамм коронавирусной инфекции "омикрон" может привести к необходимости госпитализации у людей, которые не прошли вакцинацию. Об этом рассказал министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

Как уточнил глава Минздрава, омикрон-штамм вызывает заболевание в легкой форме у прошедших вакцинацию лиц, но увеличивает количество госпитализированных среди непривитых.

Специалисты подтвердили, что омикрон-штамм легко передается от человека человеку. Всем, кто еще не сделал прививку от коронавируса, рекомендуется как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы защититься от COVID-19.

Паахла также рассказал, что ЮАР стоит на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. За неделю число случаев заболевания COVID-19 резко выросло. Эпицентром распространения омикрон-штамма остается столичная провинция Гаутенг, но инфекция распространяется и в других частях страны.

Пока неизвестно достоверно, каким образом и где именно возник новый штамм, цитирует министра ТАСС.

Ранее главный санитарный врач страны, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что невозможно "не пустить" в Россию новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон", хотя пока он в стране не выявлен.

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