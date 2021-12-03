В России начался потребительский бум на дорогие товары

При этом россияне экономят на продуктах и товарах повседневного спроса

В этом году в России выросли продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За первые 9 месяцев года часов было продано на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%.

Рост продаж техники и драгоценностей начался еще в прошлом году. Это происходило даже на фоне общего падения продаж в рознице во время различных карантинных ограничений. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года россияне купили более чем в полтора раза больше часов и смартфонов, а также компьютеров. Продажи автомобилей выросли более чем на четверть.

На мобильные телефоны, компьютеры, стиральные машины, автомобили, ювелирные изделия приходится более 11% всех розничных продаж.

В то же время россияне экономят на продуктах и товарах повседневного потребления. По сравнению с прошлым годом на 2–5% упали продажи в сопоставимых ценах куриного мяса, яиц, соли, муки, макарон. В целом оборот розничной торговли за девять месяцев 2021 года увеличился на 8,4% в реальном выражении по сравнению с тем же периодом годовой давности, сообщает РБК.

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