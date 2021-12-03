Коронавирусом в России заболели еще 32930 человек

Вылечились 36514 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 32930 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1217 человек, выздоровели 36514 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3304. В Московской области за сутки заболели 1813 человек, в Санкт-Петербурге - 2609.

За весь период пандемии в стране выявлено 9736037 случаев инфекции. Умерли 278857 пациентов. Выздоровел 8436631 человек.

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