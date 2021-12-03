На поверхность подняли тела еще 12 погибших на "Листвяжной"

В конце ноября на шахте случилось задымление
Тела еще 12 погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской областиподняты на поверхность в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
"Работы продолжаются", - уточнили в ведомстве.
Неизвестным пока остается местоположение 15 тел погибших.
25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении промышленной безопасности.
Федеральный бюджет выделил по миллиону рублей семьям погибших при происшествии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: