На поверхность подняли тела еще 12 погибших на "Листвяжной"

В конце ноября на шахте случилось задымление

Тела еще 12 погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской областиподняты на поверхность в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Работы продолжаются", - уточнили в ведомстве.

Неизвестным пока остается местоположение 15 тел погибших.

25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении промышленной безопасности.

Федеральный бюджет выделил по миллиону рублей семьям погибших при происшествии.

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