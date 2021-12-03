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На поверхность подняли тела еще 12 погибших на "Листвяжной"

11:18
  • пятница
  • 03 декабря 2021

В конце ноября на шахте случилось задымление

Тела еще 12 погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской областиподняты на поверхность в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Путин назвал причину аварии на шахте "Листвяжная"

"Работы продолжаются", - уточнили в ведомстве.

Неизвестным пока остается местоположение 15 тел погибших.

25 ноября на шахте случилось задымление. Под землей были 285 человек. Погибшим объявлен 51, среди них - пять спасателей. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении промышленной безопасности. 

Федеральный бюджет выделил по миллиону рублей семьям погибших при происшествии.

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