В якутском селе произошло массовое отравление угарным газом

Пострадали и взрослые, и дети

В Якутии правоохранительные органы начали проверку после отравления десяти человек угарным газом.

Инцидент произошел в селе Булус. По предварительным данным, в доме произошло аварийное отключение электроэнергии. Семья решила подключить бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом. Утечку обнаружила женщина, которая проснулась, чтобы покормить ребенка.

В результате ЧП пострадали 10 человек: четверо взрослых и шестеро детей от двух до десяти лет. Шестеро пострадавших попали в реанимационное отделение, сейчас их уже перевели в обычную палату, передает РИА Новости.

"Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Их жизням ничего не угрожает", — сообщил главный врач Намской районной больницы Ариан Сергеев.

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