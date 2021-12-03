ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

От коронавируса в Москве выздоровели еще 3600 человек

11:16
  • пятница
  • 03 декабря 2021

В городе зафиксировано 3304 новых случая инфекции

За минувшие сутки в Москве от COVID-19 выздоровели 3600 человек, сообщил в пятницу федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.
Во всем мире ужесточают ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

Всего в столице поправились 1 783 316 пациентов.

"В Москве выявлено 3304 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 815 человек, скончались 95 пациента. На ИВЛ находится 571 человек", - уточнили в штабе.

Победа над пандемией - это вакцинация, напомнили специалисты. Прививку в Москве можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация представлена здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.