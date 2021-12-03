От коронавируса в Москве выздоровели еще 3600 человек

В городе зафиксировано 3304 новых случая инфекции

За минувшие сутки в Москве от COVID-19 выздоровели 3600 человек, сообщил в пятницу федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправились 1 783 316 пациентов.

"В Москве выявлено 3304 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 815 человек, скончались 95 пациента. На ИВЛ находится 571 человек", - уточнили в штабе.

Победа над пандемией - это вакцинация, напомнили специалисты. Прививку в Москве можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация представлена здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram