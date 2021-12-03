Мурашко констатировал снижение волны заболеваемости COVID-19

Под наблюдением врачей остаются около 900 тысяч пациентов

Волна заболеваемости коронавирусной инфекции в России идет вниз. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Выступая на форуме "Мы вместе", глава Минздрава отметил, что количество пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тысячам, сообщает РИА Новости.

В федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 3 декабря рассказали, что за сутки в России зарегистрировали 32930 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за тот же период 1217 человек, выздоровели 36514 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 3304. В Московской области за сутки заболели 1813 человек, в Санкт-Петербурге — 2609.

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