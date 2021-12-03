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Киев готовит армию на случай угрозы с белорусской стороны

12:03
  • пятница
  • 03 декабря 2021

ВСУ оценивают риски

Киев готов применить армию в том случае, если со стороны Белоруссии ей будет угрожать миграционный кризис.

"Мы пониманием эти риски и готовимся <…> Армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. Перед польскими заграждениями на линии границы собралось тысячи беженцев, в том числе женщины и дети. На данный момент известно о восьми погибших.

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