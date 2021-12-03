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В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после драки с одноклассником

11:56
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Инцидент случился на уроке биологии

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, в Комсомольске-на-Амуре умер ученик школы. Произошло это после его драки с одноклассником.
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"Установлено, что 3 декабря 2021 года во время урока биологии один из учеников в ответ на оскорбления со стороны одноклассника, встав с места, нанес удар по голове своему обидчику. От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Возбуждены два уголовных дела - о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, и халатности.

Прокуратура проверит, насколько своевременно в школы прибыли медики. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

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