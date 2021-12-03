На повышенных тонах: россияне рассказали, почему на них кричит начальник

Чаще всего россияне списывают это на стресс

Чаще всего начальники повышают голос на своих сотрудников из-за стресса и плохого настроения. Так считает 21% россиян, принявших участие в исследовании рекрутингового сервиса SuperJob.

Авторы опроса выяснили, что 11% россиян считают беспричинным повышение голоса в офисе, по 9% объясняют крики начальства собственными ошибками либо расхождениями во мнениях.

Еще 7% полагают, что руководство повышает голос, поскольку ему в принципе свойственна подобная манера общения. 5% назвали причиной криков невыполнение рабочего плана. По 3% пожаловались, что их отругали из-за вопроса или просьбы, недопонимания либо отказа выполнять чужую работу.

У 2% опрошенных конфликт вышел после ухода на больничный. Столько же посетовали, что руководителя не устроило качество выполненной работы.

В числе причин повышения начальство голоса респонденты также указывали отказ вакцинироваться от COVID-19, пропущенный звонок в выходные дни, перерасход рабочих материалов.

При этом шесть из десяти россиян утверждают, что руководитель никогда не повышает на них голос. 10% слышат крик руководства часто, а 30% оказываются участниками таких конфликтов иногда, сообщает ТАСС.

Ранее выяснилось, что более чем у половины россиян, принявших участие в исследовании сервиса "Работа.ру", главное достижение 2021 года связано с трудовой деятельностью: 34% респондентов отметили, что в этом году им удалось сменить работу, 21% сумели найти подработку.

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