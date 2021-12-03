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Талибы издали указ о правах женщин

12:09
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Документ подписал верховный лидер организации

Заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов* Забихулла Муджахид сообщил в Twitter об издании в Афганистане указа, касающегося прав женщин.
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Документ подписал верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

Согласно указу, женщину нельзя принудить к браку, она не может становиться предметом перемирия или прекращения вражды между мужчинами.

Кроме того, в тексте уточняется, что вдова имеет право наследовать часть имущества покойного мужа, может самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу. Ей разрешено в том числе повторно выйти замуж.

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