МХАТ имени Горького сменит название

Директор театра решил вернуться к изначальному

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького решил вернуть свое историческое название.

Отныне театр будет называться Художественный театр - МХАТ имени Горького, заявил ТАСС генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Новое название театра будет старое", - отметил он.

МХАТ СССР имени Горького был разделен на два театра в 1987 году – на МХАТ имени Горького и на Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова. Ранее Кехман допустил объединение МХАТ и МХТ, подчеркнул, что тот вопрос нужно обсудить в министерстве культуры.

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