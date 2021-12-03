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МХАТ имени Горького сменит название

12:26
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Директор театра решил вернуться к изначальному

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького решил вернуть свое историческое название.

Отныне театр будет называться Художественный театр - МХАТ имени Горького, заявил ТАСС генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Новое название театра будет старое", - отметил он.

МХАТ СССР имени Горького был разделен на два театра в 1987 году – на МХАТ имени Горького и на Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова. Ранее Кехман допустил объединение МХАТ и МХТ, подчеркнул, что тот вопрос нужно обсудить в министерстве культуры.  

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