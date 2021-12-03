Россия запросила образец омикрон-штамма

В стране пока не обнаружен новый вариант коронавируса

Российская сторона направила запрос на получение образца омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 3 декабря, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава сообщил, что "запросы ушли", на получение образцов потребуется определенное время. Конкретные сроки он не уточнил.

Мурашко подчеркнул, что в стране пока не выявляли случаев инфицирования штаммом "омикрон". Ведется мониторинг, пробы берут в том числе у россиян, прибывающих из-за рубежа, сообщает РИА Новости.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что адаптировать вакцину под новый вариант коронавируса "омикрон" можно и без образца этого штамма. Он уточнил, что в центре Гамалеи образца "омикрона" пока нет. Ожидается, что его получат либо от Минздрава, либо от инфицированного.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, рассказала о разработанном ФМБА препарате от коронавируса "Мир-19". По ее словам, лекарство эффективно в лечении нового штамма "омикрон".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram