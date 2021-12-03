Минпросвещения запустит трехлетнюю олимпиаду для школ

Победителей и призеров включат в ресурс фонда "Талант и успех"

В следующем году Минпросвещения совместно с Минкультуры, Минспорта и Минобрнауки запустит трехлетнюю олимпиаду среди российских школ, пишет ТАСС.

Уточняется, что состоится олимпиада в 2022, 2023 и в 2024 годах. Она предполагает единые сроки и этапы. Школьный этап запланирован на период с февраля по март, муниципальный - на апрель, региональный - на май. С сентября по октябрь проведут всероссийский этап.

Каждый год приурочат к определенному направлению: искусство (2022), технологии (2023), спорт (2024).

Победителей и призеров включат в государственный информационный ресурс фонда "Талант и успех".

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