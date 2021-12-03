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Кремль подтвердил встречу Путина и Додика

12:36
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Встреча прошла накануне, Кремль о ней не сообщал

Владимир Путин провел переговоры в Кремле с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком. Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча была полезной и обстоятельной. 

"Мы не сообщали об этом. Действительно президент республики Сербской был у президента Путина. Это была очная встреча в Кремле. Главный акцент был все-таки на очень обширное совещание по Кузбассу, которое было приоритетом. Но это никоим образом не умаляет значение той встречи, которая была с Милорадом Додиком", - сказал Песков (цитата по "Интерфаксу").

Встреча Путина и Додика состоялась накануне в Кремле. Как рассказал лидер боснийских сербов, с российским президентом он обсуждал ситуацию на Западных Балканах, а также обстановку в Боснии и Герцеговине.

"Могу сказать, что он очень хорошо знаком с деталями, его интересовал почти каждый вопрос возможного развития политической ситуации", - сказал Додик. Его слова со ссылкой на канал РТРС приводит ТАСС.

Еще одной темой переговоров стал газ. По словам Додика, он договорился с Владимиром Путиным о сохранении существующей цены на газ для Республики Сербской. Кроме того, заявил он, российский президент поддержал идею строительства продолжения газопровода "Балканский поток" в Республику Сербскую.

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